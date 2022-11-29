الفجيرة بطل الفتيات.. والشارقة نجم الشباب في المبارزة

اختتم اتحاد المبارزة فعاليات بطولة الاتحاد تحت 13 و15 سنة في أسلحة المبارزة الثلاثة (الأيبيه والفلوريه والسابر) التي أقيمت على مدار اليومين الماضيين في صالة أسماء بنت النعمان بمنطقة الطوار في دبي في رابع بطولات الاتحاد المحلية للاتحاد للموسم الرياضي 2022 - 2023 والتي نظمها اتحاد المبارزة برعاية تيما الدولية وأبسليوت للأدوات الرياضية، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة.

وأسفرت نتائج الفتيات تحت 13سنة عن فوز لاعبات الفجيرة بلقب سلاح الفلوريه فيما حقق كل من أكاديمية (إم كي إف إيه) لقب سلاح الأيبيه ومركز العين لقب سلاح السابر، وفي مسابقات تحت 15 سنة، حقق لاعبات نادي الفجيرة لقب سلاح السابر فيما حقق كل من أكاديمية (إم كي إف إيه) لقب سلاح الأيبيه ونادى الكويت لقب سلاح الفلوريه.

وفي بطولة الشباب تحت 13 سنة حقق لاعبو الفجيرة لقب سلاح السابر فيما حقق كل نادى الكويت لقبي الأيبيه والفلوريه، وفي مسابقات تحت 15 سيطر الشارقة على لقبي سلاح الفلوريه والأيبيه فيما حقق نادي الفجيرة لقب سلاح السابر.