31 ميدالية حصاد الإمارات في «الألعاب العالمية»

بدأ المنتخب الوطني مشاركته في دورة البرتغال لـ«الألعاب العالمية (IWAS)» للكراسي المتحركة والبتر بأروع طريقة ومنذ اليوم الأول بحصاد 31 ميدالية، منها 11 ذهبية، و13 فضية، وسبع برونزيات، منذ بدء المنافسات، واستهل عبدالله الغافري البطولة بأول فضية للسباحة في مسابقة 100 متر حرة في فئة (S9)، محققاً زمناً قدره دقيقة و25 ثانية و53 جزءاً من الثانية.

وأحرز أبطال رفعات القوة ست ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وأخرى برونزية، وكان أبرزها فوز عائشة المطيوعي بذهبية وزن تحت 86 كغم للسيدات في فئة الناشئين وفضية وزن فئة «Elite». وأحرز البطل محمد خميس خلف ذهبية الرجال لوزن 97 كغم، وذهبية هيفاء النقبي في وزن تحت 76 كغم، وعبدالله النقبي بذهبية منافسات تحت 107كغم، التي أحرز فيها خالد الحمادي البرونزية، كما حصل سيف الزعابي على ذهبية تحت 72 كغم، وأخيراً عادل شانبيه الذي أحرز ذهبية وزن تحت 88 كغم. وعلى مستوى ألعاب القوى تميز جميع اللاعبين، وأحرزوا خلالها خمس ذهبيات، و11 فضية، وست ميداليات برونزيات.

وزيّن سجل الذهب بالبطولة بأسماء أحمد نواد بذهبية سباق 100م فئتي (T34) و(T53)، وذهبية سباق 800م، كما أحرز بدر الحوسني ذهبية سباق 800م للأساتذة في فئتي (T34) و(T54).

بينما كان للاعبات نصيباً من التتويج بالذهب في ألعاب القوة، حين حصلت مريم الزيودي على ذهبية دفع الجلة لفئة F40/41، وسارة الجنيبي على ذهبية رمي الرمح محققة رقماً عالمياً جديداً بمسافة بلغت تسعة أمتار و68 سم. وحصل محمد الشحي على فضيتين في منافسات سباقات السرعة تحت 21 سنة في مسافة 100م لفئة T54 و800م لفئتي T34/54. وأحرز بدر الحوسني فضية سباق 100م فئة T54، كما حصل يحيى البلوشي على فضية سباق 100م لفئتي T46/64.

وحصد أحمد الحوسني فضية الرمح فئة F33، وعبدالله مسباحي فضية فئة F53/54، ثم ثريا الزعابي فضية فئة F34/54 للسيدات، وكذلك عائشة الخالدي فضية فئة F33.

وفي رمي الصولجان، حصل محمد البلوشي على فضية فئة F32/51، ونورة الكتبي على فضية فئة F32/51. وأخيراً فوز مريم المطروشي بفضية دفع الجلة لفئات F44/46/64. وكان الصعود على منصة التتويج لأبطال ألعاب القوى لحصد البرونزيات لكل من محمد الكعبي في دفع الجلة فئة F35/36، وأحمد المازمي وشيخة المازمي وراشد الزيودي في رمي الرمح، وذكرى الكعبي في رمي الصولجان، ثم محمد المزروعي في سباق 100م فئة F33.

وقال الدكتور عبدالرزاق بني رشيد، رئيس بعثة المنتخب، في تصريح صحافي: تفوق اللاعبين لم يكن من سبيل المصادفة، بل كان نتاج تركيز وجهد وتصميم شهد عليه بنفسه أثناء وما قبل البطولة. وقد شهدت البطولة قيام الدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية ونائب رئيس «IWAS» بتتويج ثلاثي منتخب الإمارات لرمي الرمح، سارة الجنيبي، وعائشة الخالدي، وشيخة المازمي.

أبطال الإمارات في رفعات القوة وألعاب القوى تألقوا بشدة في دورة البرتغال للكراسي المتحركة.