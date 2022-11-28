«زلزال» و«الفهد» بطلا سباق دبي لـ «الشراعية 22 قدماً»

تُوج القارب «زلزال 125»، لمالكه مروان المرزوقي، وبقيادة ابنه النوخذة عبدالله، بطلاً لمنافسات فئة الشباب في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي). وفي فئة الناشئين، تألق طاقم القارب «الفهد 79»، لمالكه منصور جاسم معيوف، بقيادة محمد جاسم معيوف، الذي نجح في التفوق على جميع القوارب المشاركة، بعد صراع مع أصحاب الصدارة في مختلف المراحل. وشارك في فعاليات السباق ما يزيد على 30 قارباً، تنافست على ناموس فئتي الشباب تحت 21 سنة والناشئين تحت 16 سنة، في مسار امتد لمسافة خمسة أميال بحرية. واستطاع عبدالله المرزوقي قيادة القارب «زلزال 125» إلى الصدارة، والانقضاض على قمة الترتيب، ورفع العلم الشطرنجي، متقدماً على القاربين، صاحب المركز الثاني «شايم 89» لمالكه النوخذة عبدالرحمن علي الحوسني، وصاحب المركز الثالث «مفارج 131» لمالكه النوخذة إبراهيم صالح الحمادي.

ولدى الناشئين، حل في المركز الثاني «بينونة 2» لمالكه أحمد المرزوقي، وبقيادة النوخذة سعيد الظاهري، وثالثاً «طوفان 21» لمالكه أحمد المرزوقي، وبقيادة النوخذة زايد سلطان الظاهري.