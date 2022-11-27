فوز التعاون وتعادل العروبة مع الذيد في دوري «الهواة»

فاز فريق التعاون على مضيفه الفجيرة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع الـ12 لدوري الدرجة الأولى ليصبح رصيد التعاون 17 نقطة مقابل تسع نقاط للفجيرة. وسجل هدفي التعاون لاعب الفجيرة أحمد مال الله خطأ في مرماه (23)، ومالك أحمد (90+5) بعد مباراة ظهرت بشكل فني مميز من قبل الفريقين.

وتعادل العروبة مع الذيد بهدفين لكل منهما ليصبح رصيد العروبة 12 نقطة، مقابل 18 للذيد. من جهة أخرى تختتم مساء اليوم مباريات الأسبوع الجاري بإقامة أربع مواجهات تجمع حتا مع مصفوت، ودبا الحصن مع الجزيرة الحمراء، و«جلف إف سي» مع الحمرية، و«الصقور» مع مسافي.