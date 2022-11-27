كأس اليوم الوطني للبولو ينطلق اليوم

تنطلق في الرابعة من عصر اليوم بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية منافسات كأس اليوم الوطني للبولو، الذي يمتد حتى الثالث من ديسمبر، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ51 للدولة، الذي يشهد هذا العام مشاركة خمسة فرق، هي: الحبتور بقيادة النجم محمد الحبتور، ومهرة بقيادة الشاب خلف الحبتور، وغنتوت بقيادة يوسف بن دسمال، وبن دري بقيادة راشد بن دري، وانكورا بقيادة خالد العمران. وتضم البطولة أبرز نجوم اللعبة من اللاعبين المواطنين الشباب، إلى جانب عدد من محترفي اللعبة الخليجيبن والأجانب، وبهانديكاب يصل إلى (8 جول). ويقص شريط البطولة، اليوم، فريقا مهرة بقيادة الشاب خلف الحبتور، وبن دري بقيادة راشد بن دري، ويحمل كل فريق في جعبته (8 جول)، ويضم فريق مهرة إلى جانب قائده خلف الحبتور كلاً من طارق الحبتور وفاكوندو نيفاس وتوماس بالاسيوس، بينما يضم فريق بن دري إلى جانب قائده راشد بن دري شقيقيه خالد ومحمد بن دري وجاسينتو.