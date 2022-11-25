ليلى المرزوقي تظفر بلقب كأس الشهيد للقدرة في سيح السلم

فازت أمس الفارسة ليلى المرزوقي بلقب كأس الشهيد للقدرة للإسطبلات الخاصة لمسافة 119 كيلومتراً، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 79 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحققت المرزوقي اللقب رغم حصولها على المركز السادس في المرحلة الأولى، ثم تراجعت إلى الـ14 في الثانية، قبل أن تصعد إلى المركز العاشر في الثالثة، وتنقض على الصدارة في المرحلة الرابعة على صهوة الجواد «تونكي»، المملوك لإسطبلات الكمدة.

وجاء في المركز الثاني الفارس راشد المهيري، على صهوة الجواد «ساندين ويكد»، المملوك لإسطبلات الكمدة، بعدما جاء رابعاً في المراحل الأولى والثانية والثالثة، ثم تقدم إلى الوصافة في المرحلة الرابعة.

من جهته، جاء في المركز الثالث الفارس راشد العامري، على صهوة الجواد «كرابيل»، المملوك لإسطبلات العزم، بعدما جاء في المركز الـ12 بالمرحلة الأولى، وتقدم إلى المركز السادس في المرحلة الثانية، وواصل تقدمه في المرحلة الثالثة بمجيئه في المركز الثالث، ثم أنهى السباق في المرتبة الثالثة.