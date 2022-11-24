قرعة بطولة مبادلة العالمية للتنس في أبوظبي

كشف منظمو بطولة مبادلة العالمية للتنس عن جدول المباريات المرتقبة من خلال عرضها على برج مبادلة، قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق الدورة ال14 للبطولة التي تستمر لثلاثة أيام متتالية على أرض المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة من اللاعبين على مستوى العالم.

ويفتتح ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف الرابع عالمياً، وكاميرون نوري، المصنف الأول على بريطانيا، مباريات اليوم الأول في 16 ديسمبر عند الساعة 04:00 عصراً؛ في حين تنطلق المباراة الثانية في 06:00 مساءً، لتجمع بين حامل اللقب أندري روبليف وفرانسيس تيافوي، المتأهل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس عام 2022.

وتختتم فعاليات اليوم الأول مع مباراة للسيدات تشهد مواجهةً حماسيةً في 08:00 مساءً بين التونسية أُنس جابر، المُصنفة الثانية عالمياً والتي تأهلت إلى نهائي بطولتي جراند سلام في عام 2022، للدفاع عن لقبها ضد إيما رادوكانو، المصنفة الأولى في بريطانيا.

وتبدأ فعاليات اليوم التالي بمباراة تحديد المركز الخامس في 03:00 عصراً؛ تليها مباريات نصف النهائي التي تشهد مشاركة كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً والذي يشارك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وكاسبر رود، المصنف الثالث عالمياً. ويواجه النرويجي رود الفائز من مباراة تسيتسيباس ونوري في 05:00 مساءً، ثم يدخل الإسباني ألكاراز أرض الملعب أمام المتأهل بين تيافوي وروبليف في 07:00 مساءً.

ويشهد اليوم الأخير منافسةً حماسيةً على المركز الثالث في 01:00 ظهراً، ثم مباراة النهائي المرتقبة في 03:00 عصراً، لتُقام بعدها مراسم تتويج الفائز بلقب بطولة مبادلة العالمية للتنس. وحرصت الجهة المنظمة على تحديد مواعيد المباريات النهائية في وقتٍ مبكر لمراعاة موعد المباراة النهائية من بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي تنطلق في 07:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات، ليستطيع المشجعون الاستمتاع بحضور نهائي البطولتين.

وتفتتح قرية التنس العائلية أبوابها يومياً من الساعة 12:00 ظهراً وطوال الأيام الثلاثة للبطولة، مما يضمن لحاملي التذاكر الاستفادة من عروض الأطعمة والمشروبات الممتازة، وعيادات التنس، والمشاركة في جلسات الحوار مع اللاعبين وغيرها من الأنشطة المرتبطة برياضة التنس.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه جون ليكريش: "تشكّل قرعة البطولات الرياضية لحظةً حماسية تشير إلى اقتراب موعد المباريات. وكشفت قرعة هذا العام عن مباريات مميزة تجمع بين تسيتسيباس ونوري اللذين يطمحان لكسر سجل الانتصارات المتعادلة في المباريات التي جمعتهما من قبل، في حين يواجه تيافوي نظيره روبليف بعد المباراة التي جمعتهما في ربع النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة؛ إضافةً إلى مباراة السيدات التي تقدم دائماً مواجهةً حماسيةً. ويعني ذلك أن جمهور أبوظبي على موعد مع أجواء تنافسية رائعة تجمع نخبة لاعبي التنس طوال الأيام الثلاثة لبطولة مبادلة العالمية للتنس".