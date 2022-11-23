جولة «دي بي ورلد» وطيران الإمارات تمددان شراكتهما لـ 5 سنوات

اتفقت بطولة جولة «دي بي ورلد دبي» وطيران الإمارات على تمديد شراكتهما خمس سنوات أخرى، ستشهد استمرار الناقلة شريكاً متميزاً لحدث نهاية الموسم في جولة دي بي ورلد حتى عام 2027.

وطيران الإمارات شريك وناقل رسمي لجولة «دي بي ورلد دبي»، التي تأتي ضمن سلسلة رولكس المرموقة الختامية للموسم، والتي تقام في عقارات جميرا للغولف في دبي، وذلك منذ النسخة الافتتاحية في عام 2009.

وفي حديثه عن الاتفاقية الجديدة، قال نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري لمجموعة الجولة الأوروبية غاي كينينغز: «طيران الإمارات من أقدم شركائنا الحاليين، ويسعدني قرار الناقلة بتمديد شراكتنا في بطولة جولة دي بي ورلد دبي حتى نهاية موسم 2027». وقال نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية بطرس بطرس: «يسعدنا تمديد شراكتنا مع بطولة جولة دي بي ورلد دبي. لقد كنا معاً منذ انطلاق البطولة للمرة الأولى في عام 2009».