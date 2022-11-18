بطولة العالم لبناء الأجسام تنطلق في الفجيرة اليوم

تنطلق اليوم منافسات بطولة العالم للهواة والمحترفين لبناء الأجسام، والتي يستضيفها مجمع زايد الرياضي في الفجيرة حتى 19 الجاري. وتشمل منافسات بناء الأجسام والفيزيك والكلاسيك فيزيك لفئة الهواة، على أن يترشح اللاعبون الأوائل في كل وزن للمشاركة في منافسات المحترفين.

ويخوض الرياضيون اليوم المنافسات في بناء الأجسام في سبعة أوزان، وهي 75،80،85،90،95،100 كيلوغراماً والوزن المفتوح، بينما في الفيزيك في الأطوال تحت 172 سنتيمتراً وتحت 174 وتحت 176 وفوق 176، وفي الكلاسيك فيزيك يتنافسون في ثلاث فئات وهي تحت 171 سنتيمتراً، وتحت 175 سنتيمتراً والفئة المفتوحة، وسيترشح أوائل الأوزان للمشاركة في منافسات المحترفين.

وتُقام منافسات السيدات الساعة الرابعة مساء غد في فئة الفت موديل، يلي ذلك منافسات المحترفين وستكون المنافسة فيها في وزن تحت 95 كيلوغراماً، وفي الوزن المفتوح وفي الفيزيك والكلاسيك فيزيك في الوزن المفتوح أيضاً.