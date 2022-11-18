الروسي بافلوف ومنتخب بولندا بطلا مونديال حل مسائل الشطرنج

اختتمت في فندق نوفوتيل الفجيرة بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج، والتي شارك فيها 650 لاعباً من مختلف دول العالم. وتُقام اليوم اجتماعات الكونغرس العالمي، والتي سيتم من خلالها انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج. واستقبلت اللجنة المنظمة الشيخ سلطان بن صالح بن محمد الشرقي، الذي تابع جانباً من المنافسات وعبر عن سعادته للأجواء المميزة في البطولة، وبارك نجاحات اللاعبين.

وعلى مستوى الفردي فاز باللقب العالمي الروسي بافلوف، وحل ثانياً مواطنه أورال كاسانوف، وثالثاً البولندي بينور موردشيا. وعلى مستوى لاعبي الإمارات، حل عمر نعمان آل علي أولاً تلاه عمار السدراني ثانياً ثم عمران الحوسني ثالثاً. وعلى مستوى الفرق جاء منتخب بولندا في المركز الأول، ثم منتخب صربيا ثانياً وألمانياً ثالثة.