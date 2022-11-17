متعلقات بنزيمة وهنري الأغلى مبيعاً بمزاد "أمساك" الخيري في دبي

استضافت دبي مزاداً خيرياً نظمته "مؤسسة أمساك الدولية" التي يرأسها نجم كرة القدم الدولي مامادو ساكو، وأُقيم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبالشراكة مع مؤسسة "نور دبي" عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في فندق فور سيزونز بدبي، والذي تم تخصيص ريعه لدعم الأطفال الأيتام والمكفوفين، مستقطباً تفاعلًا وإقبالًا كبيراً على شراء قمصان أشهر نجوم كرة القدم العالميين التي تم عرضها في الحفل.

ومن أبرز المقتنيات التي ضمها المزاد، قميص اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة أفضل لاعب في العالم للعام 2022 والذي حصد مبلغ 35000 دولار، وقميص تيري هنري في نادي أرسنال الذي بيع بـ 23000 دولار، وقميص كليان مبابي في نادي باريس سان جيرمان الذي تم بيعه مقابل 22000 دولار.

كما تم عرض قميص النجم ميسي في نادي باريس سان جيرمان والذي بيع بمبلغ 17000 دولار، وقميص نيمار في نادي باريس سان جيرمان الذي بيع بـ 12000 دولار، وقميص رياض محرز في نادي مانشستر سيتي الذي بيع بـ 7000 دولار، وقميص وحذاء ساديو ماني في نادي بايرن ميونيخ الذي بيع بـ 6500 دولار، وقميص بافيتيمبي جوميز في نادي غلاطة سراي بالذي بيع بـ 6000 دولار، وقيمص صامويل إيتو في المنتخب الكاميروني الذي بيع بـ 5000 دولار، وقميص رونالد كومان في نادي بايرن ميونيخ الذي بيع بـ 4000 دولار، وقميص كولي بالي في نادي تشيلسي الذي بيع بـ 3000 دولار، وقميص جوردان هندرسون في نادي ليفربول الذي بيع بـ 2000 دولار.

ويأتي المزاد تأكيداً على نهج دبي الدائم في إطلاق وتشجيع المبادرات الخيرية والإنسانية بما لها أثر في معالجة العديد من التحديات التي تواجه المجتمعات الأقل حظاً من التنمية في مناطق متفرقة من العالم، وإيماناً بقيمة العمل الخيري كأحد الأسس الداعمة لفرص تلك المجتمعات في نيل حظ أوفر من فرص التطور وتلبية احتياجاتها الأساسية لاسيما ما يتعلق منها بمجاليّ الصحة والتعليم كونهما من الركائز الأساسية للتنمية.

حضر المزاد الخيري أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة، ورئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو، ونجم المنتخب الفرنسي مامادو ساكو صاحب فكرة المبادرة.

كما شارك في الحفل نجم المنتخب الفرنسي بليز ماتويدي، ونجم المنتخب المغربي السابق المهدي بن عطية، ونجم كل من "أرسنال" و"مانشستر سيتي" السابق اللاعب باكاري سانيا، ونجم منتخب البوسنة ولاعب فريق الشارقة ميراليم بيانيتش، ولاعب نادي الهلال سابقًا، وباتريس إيفرا لاعب منتخب فرنسا السابق بافيتيمبي جوميز.

وشهد الحفل الخيري طرح مقتنيات شخصية وقمصان لأشهر لاعبي كرة القدم العالميين من أصحاب الإنجازات الرياضية الكبيرة الذين حرصوا على المشاركة في دعم هذه المبادرة الخيرية وما تسعى له من أهداف إنسانية بوضع توقيعاتهم على مقتنياتهم ومن ثم إهدائها للمبادرة.

فقرات الحفل

وتضمن الحفل عرضاً غنائياً قدمه المطرب المغربي سعد المجرد، بينما قدم الفرنسي سيان جارنير بطل العالم في كرة القدم الاستعراضية فقرة استعراضية بكرة قدم وقع عليها أشهر النجوم في العالم وتم عرضها في المزاد حيث بيعت بمبلغ عشرة آلاف دولار.

وتهدف المبادرة إلى دعم الأطفال الأيتام في السنغال من خلال بناء مؤسسات تعليمية ومدارس وإنشاء إدارات تدريبية لتعليم الأطفال الحرف المهنية المتنوعة، وكذلك إنشاء مراكز رياضية تسهم في تشجيع النشء على ممارسة الرياضة من أجل حياة صحية سليمة.

إلى ذلك، أقيمت ضمن إطار المبادرة وفي وقت سابق على المزاد، مباراة خيرية شارك فيها نخبة من لاعبي كرة القدم العالميين حيث ضم الفريق الأول كلاً من النجوم: مامادو ساكوـ وباكاري سانيا، واللاعب الفرنسي إشيار ديا، نجم نادي يني ملطية سبور التركي، واللاعب المغربي عادل تاعرابت، المحترف في نادي النصر، وسيان جارنيه بطل العالم الشهير في الاستعراض بكرة القدم، فيما ضم الفريق المحلي كلاً من: اللاعب راشد سالم من نادي النصر، وأحمد إبراهيم وعلي غلوم من مجلس دبي الرياضي، وأحمد القضاة عمر باه وسلطان الراجحي من مؤسسة نور دبي.