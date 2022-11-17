5 منافسات يشهدها سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1

حُسمت المنافسة الرئيسة في بطولة العالم لفورمولا1 على لقبي السائقين والصانعين لمصلحة ماكس فيرستابن وفريق ريد بول، إلا أن خمس منافسات بارزة لاتزال مفتوحة وعلى أشدها في كل من البطولتين على مراكزهما المتقدمة، ومن المتوقع أن تشهد مجريات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2022 منافسة عالية. وحسم فريق ريد بول لقب الصانعين بعد تحقيق ماكس فيرستبان الفوز في سباق جائزة الولايات المتحدة الأميركية للفورمولا1 خلال الشهر الماضي، محرزاً اللقب بعد غياب منذ 2013، منهياً بذلك سيطرة فريق مرسيدس على لقب الصانعين في حقبة محركات التوربو الهجينة.

وستكون معركة المركز الثاني الأبرز بين سيرجيو بيريز وشارل لوكلير في بطولة السائقين، ولكل منهما 290 نقطة، لكن لوكلير قد يكون الأوفر حظاً. وثانيها، المنافسة بين جورج راسل ولويس هاملتون، إذ تمكن راسل من تحقيق فوزه الأول لمرسيدس في موسم 2022 بعد أداء مذهل، متغلباً على زميله هاملتون الذي حل ثانياً. ورغم ضمان راسل المركز الرابع بشكل شبه مؤكد، لكن هاملتون يسعى لتحقيق فوز واحد على الأقل في الموسم الجاري.

ومن بين المنافسات، سعي سيباستيان فيتيل لتسجيل النقاط في ختام مسيرته، حيث يجلس خلف مقود سيارة الفورمولا1 مشاركاً في منافسات البطولة للمرة الأخيرة، إذ حل في المركز 11 على حلبة ساو باولو البرازيلية.

في جانب آخر، ورغم خروج فريق مرسيدس من سباق جائزة البرازيل وفي جعبته أكبر رصيد من النقاط، بعد تحقيق جورج راسل ولويس هاملتون المركزين الأول والثاني على الترتيب في السباق الرئيس، لكن الفريق لايزال متخلفاً بـ19 نقطة عن فيراري الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب الصانعين برصيد 524 نقطة.

وأخيراً، هناك منافسة مفتوحة على المركز الرابع، إذ يتقدم ألبين على مكلارين في ترتيب الصانعين برصيد 167 نقطة، ويحتل حالياً المركز الرابع متقدماً بفارق 19 نقطة على مكلارين الخامس.

المنافسات الـ 5:

■ صراع المركز الثاني في بطولة السائقين.

■ المنافسة بين جورج راسل ولويس هاملتون.

■ فيتيل يسعى لتسجيل النقاط في ختام مسيرته.

■ المنافسة على الوصافة في بطولة الصانعين.

■ منافسة مفتوحة على المركز الرابع لـ«الصانعين».