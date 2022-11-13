أستراليا تفوز ببطولة الجائزة الكبرى للإبحار في دبي

تغلب فريق SailGP الأسترالي بقيادة توم سلينغزبي على فريقَي فرنسا وبريطانيا، ليعتلي من بعدها منصّة التتويج لبطولة الجائزة الكبرى للإبحار في دبي من تنظيم «بي أند أو ماريناز»، وأصبحت أستراليا الآن على رأس لائحة ترتيب المتنافسين مع تسع نقاط بعيداً عن نيوزيلندا، التي تليها فرنسا بنقطة واحدة، محافِظة بذلك على موقعها المهم بين الثلاثة الأوائل. وبعد أداء جيد في دبي، أصبحت بريطانيا الآن خارج نهائي البطولة بنقطتين، مع بقاء أربع منافَسات فقط في هذا الموسم، وذلك مع بدء الفِرَق الأربعة الأولى بالابتعاد عن باقي المشاركين.

حول هذا الموضوع، قال سلينغزبي: «بصراحة لا أعرف كي حقّقنا هذا، وأنا أريد أن أكرّر هذا الشيء في كل سباق إن استطعنا، إذ إن كل ما قمنا به كان رائعاً فعلاً. فالنهائي لم يكن واضحاً، وأعتقد أن أحداً يجب أن يشرح لي يوماً ما حدث كونه أمر لا يُصدَّق».

من جهته، قال حمزة مصطفى، المدير التنفيذي للعمليات في «بي أند أو ماريناز» التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»: «نفخر باستضافة سباق الجائزة الكبرى لليخوت الشراعية الحديثة (SailGP) في ميناء راشد.

وأقيمت هذه الفعالية الرياضية المتميّزة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وشهد هذا السباق عالي التقنية وعالي السرعة مشارَكة أفضل الرياضيين الذين يتسابقون باستخدام قوارب شراعية من نوع F50 تُبحر بسرعات عالية تُقارب 100 كلم/س أمام آلاف المتفرّجين.