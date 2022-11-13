منتخب الغولف إلى الفلبين للمشاركة في «كأس نومورا»

تغادر بعثة المنتخب الوطني للرجال، اليوم، متجهة إلى مدينة مانيلا الفلبينية، للمشاركة في النسخة 29 من «كأس نومورا»، المقامة على ملاعب نادي «ساوثوودز غولف أند كانتري»، خلال الفترة من 15 إلى 18 الجاري.

ويترأس بعثة المنتخب نائب رئيس اتحاد الغولف، اللواء «م» الطيار عبدالله الهاشمي، وتضم البعثة: مدير الاتحاد أكرم سكيك، ومدرب منتخب الرجال سمير الولاني، واللاعبين: عبدالله السويدي، ومحمد سكيك، وراشد الجسمي.

وتعود أعرق بطولات الغولف في آسيا والمحيط الهادئ، للانطلاق بعد توقف دام خمس سنوات، وسبق للبطولة التي استهلت نسختها الأولى عام 1962، أن حلت في ضيافة الإمارات عام 2015، حين استضاف نادي «ياس لينكس» في أبوظبي نسختها الـ27، في حدث أقيم للمرة الأولى في المنطقة العربية، وتعد «كأس نومورا» ثانية البطولات الكبيرة على مستوى العالم المخصصة للاعبين الهواة، بعد «كأس إيزنهاور» الأوروبية العريقة.

وأكد الهاشمي أن تطلعات المنتخب في «كأس نومورا»، يركز على التمثيل المشرف للغولف الإماراتي، والاستفادة القصوى من الخبرات المتطورة لنخبة لاعبي قارة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال في تصريحات صحافية: «تمثل البطولة محطة مهمة، ضمن استراتيجية طويلة الأمد لاتحاد الغولف الإماراتي، استهلت مطلع العام الجاري، الهادفة إلى تطوير مستوى لاعبي الدولة، خصوصاً أن المنتخب المشارك في (كأس نومورا) هم من العناصر الشابة».