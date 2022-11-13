الطاير: مباراة الأرجنتين فرصة جيدة أمام لاعبي المنتخب لإبراز مواهبهم

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، حميد الطاير، أن تجمع المنتخب الأول وخوضه مباراتين وديتين أمام الأرجنتين وكازاختسان يومي 16 و19 الجاري، يأتي ضمن برنامج إعداده للمشاركة في دورة كأس الخليج العربي (خليجي 25) المقررة في مدينة البصرة العراقية بداية العام الجديد، أما تجمع المنتخب الأولمبي الذي سيخوض هو الآخر مباراتين وديتين أمام منتخب كوريا الجنوبية فيأتي ضمن برنامج الإعداد المبكر للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا وأولمبياد باريس 2024، في حين يأتي تجمع منتخب الشباب تحت 20 عاماً ضمن برنامج إعداده للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2024، فسيخوض مباراتين وديتين أمام شقيقه المنتخب العُماني، وبخصوص منتخب الناشئين ومنتخبات مراكز التدريب فإن برامجها تتواصل بشكل أسبوعي على ملاعب اتحاد الكرة.

وأشار رئيس اللجنة في تصريحات صحافية إلى أن نوعية المباريات الودية التي تخوضها المنتخبات الوطنية ستكون مع مدارس كروية مختلفة وقوية ومنتخبات ذات تصنيف متقدم بهدف الاحتكاك والاستفادة الفنية القصوى بغض النظر عن النتائج، موضحاً أن لاعبينا بحاجة لخوض مثل هذه المباريات القوية قبل المشاركات الرسمية، حيث إن مواجهة الأرجنتين في هذا التوقيت بالذات لها فوائد كبيرة جداً ليس فقط على المستوى الفني إنما على مستويات أخرى أبرزها الجانب التسويقي والإعلامي للمباراة التي من المتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً لافتاً، وسيتابعها الملايين عبر الشاشات، وستحظى باهتمام إعلامي واسع كونها التجربة الأخيرة لمنتخب «التانغو» بقيادة ليونيل ميسي قبل المشاركة في مونديال 2022، وهي فرصة للاعبينا في إبراز مواهبهم وتقديم كل ما لديهم لعكس الصورة الإيجابية لكرة الإمارات، مشيداً بقائمة المنتخب الوطني التي تضم عدداً من المواهب الشابة إلى جانب لاعبي الخبرة.