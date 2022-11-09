محمد صلاح في دبي خلال كأس العالم 2022

كشفت وسائل إعلام بريطانية، عن أن ناديي أرسنال وليفربول، سيعسكران في دبي، خلال فترة توقف «البريمييرليغ» أثناء منافسات كأس العالم 2022.

وستضم قائمة ليفربول النجم المصري محمد صلاح الذي لم يتأهل منتخب بلاده إلى المونديال، إذ سيكون ضمن قائمة «الريدز» التي ستخوض معسكر إعداد خلال فترة التوقف.

وذكرت صحيفة «دايلي ستار»: «من المقرر أن يسافر أرسنال وليفربول إلى دبي في ديسمبر قبل استئناف منافسات الدوري الإنجليزي».

وأضافت: «الفريقان سيخوضان بطولة ودية تضم أربعة أندية خلال منافسات كأس العالم، قبل العودة إلى إنجلترا والدخول مباشرة في مباريات (البوكسينغ داي)».

وتابعت: «ستضم البطولة ميلان الإيطالي، وليون الفرنسي، مشيرة إلى أن ليفربول وأرسنال لن يلتقيا ضد بعضهما في الدورة».

وأشارت الصحيفة إلى أن الأجواء الدافئة في الإمارات ستكون مناسبة للاعبين، بدلاً من البقاء في إنجلترا أثناء منافسات المونديال.

واختتمت: «من المقرر الإعلان بشكل رسمي عن الدورة الرباعية، عقب توقيع العقود رسمياً خلال الأسبوع الجاري».

• أرسنال وليفربول سيخوضان بطولة ودية تضم 4 أندية إلى جانب ميلان وليون.