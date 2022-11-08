خبر سار لجمهور الكرة الإماراتية.. إلغاء كافة إجراءات "كورونا"

قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم إلغاء كافة الإجراءات الاحترازية والبنود الواردة في بروتوكول عمليات المباريات للموسم الرياضي 2022-2023، وذلك تماشياً مع قرار الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ببدء تطبيق المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف قيود «كوفيد 19».

وسيتم العمل بالقرار الجديد اعتباراً من تاريخه وتطبيقه في جميع مسابقات اتحاد الكرة، ومسابقات رابطة المحترفين الإماراتية، ومسابقات كرة الصالات، ومسابقات السيدات، ومسابقات الكرة الشاطئية، ومباريات المنتخبات الوطنية، فيما يتم الاكتفاء بمتطلبات كوفيد-19 للسفر الى دولة الإمارات بالنسبة للفرق والمنتخبات الزائرة.

ويشمل القرار كافة الفئات وهي: الأجهزة الفنية و الإدارية، اللاعبين، طاقم الحكام، المنظمين، الجماهير ووسائل الإعلام على أن يتم مراقبة الوضع بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة.