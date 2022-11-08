شباب الأهلي يتقلد ذهب «نجوم مستقبل» الكاراتيه

ظفر نادي شباب الأهلي، بلقب النسخة السابعة من بطولة الدولة لنجوم الكاراتيه للمواطنين للمراحل السنية من السادس وحتى 19 عاماً، والمؤهلة للمنتخبات الوطنية، والتي أسدل الستار عنها أول من أمس، على صالة نادي الشارقة (فرع الحزانة)، بمشاركة قياسية بلغت 335 لاعباً ولاعبة، مثلوا 12 نادياً ومركزاً، نافسوا على ألقاب 51 مسابقة في «الكاتا» و«الكوميتيه».

ونجح لاعبو ولاعبات شباب الأهلي، في اعتلاء صدارة الترتيب العام للميداليات والفوز بالبطولة، بواقع 50 ميدالية ملونة (23 ذهبية - 13 فضية - 14 برونزية)، فيما حل نادي اتحاد كلباء بالمركز الثاني بإجمالي 14 ميدالية ملونة (5 ذهبيات، 4 فضيات و5 برونزيات)، وذهب المركز الثالث لنادي الشارقة الرياضي بحصوله على 19 ميدالية ملونة (4 ذهبيات، 8 فضيات و7 برونزيات).

وحضر مراسم الختام والتتويج، كل من نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي للكاراتيه راشد آل علي، والأمين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه د. عبدالله البادي، ورئيس لجنة المسابقات إبراهيم النعيمي، وأعضاء الاتحاد محمد حربوك، والدكتور حصة بن حيد، والمدير التنفيذي للاتحاد الخبير محمد عباس، والمدير الفني للاتحاد الخبير هشام سري.

وهنأ نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي للكاراتيه راشد آل علي، الفائزين والفائزات في البطولة، وقال آل علي في تصريحات صحافية: «أفرزت المنافسات القوية للبطولة، مواهب واعدة سيتم اختيار عدد كبير منهم للمنتخبات الوطنية».

وأضاف: «وصول بطولة نجوم المستقبل إلى نسختها السابعة، والمشاركة القياسية التي سجلت في هذه النسخة، يعكس مدى التعاون الكبير بين الأندية ومجلس إدارة الاتحاد، في سبيل زيادة انتشار اللعبة في معظم الأندية والمراكز بالدولة، الذي من ثماره اكتشاف المواهب القادرة مستقبلاً على رفد المنتخبات الوطنية».