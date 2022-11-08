صدام قوي بين الوحدة وشباب الأهلي

أجريت أمس، في متحف المستقبل بدبي قرعة الدور الـ32 لبطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023، إذ أوقعت القرعة العين حامل لقب بطولة الدوري في مواجهة فريق دبا، فيما يلتقي الوحدة مع شباب الأهلي في مواجهة قوية، في حين سيلتقي الوصل مع مسافي، والنصر مع فريق سيتي، والجزيرة مع دبا الحصن، وبني ياس مع مصفوت،

وفريق غلف إف سي مع فرسان هسبانيا، والحمرية مع التعاون، وعجمان مع العربي، والذيد واتحاد كلباء، والجزيرة الحمراء والبطائح، وبينونة مع الظفرة، وحتا مع الفجيرة، والرمس مع فريق الإمارات، وخورفكان مع العروبة.

وتُقام مباريات البطولة بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة في دور الـ32 والـ16 والدور ربع النهائي والدور النهائي، في حين تُقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام خروج المهزوم من مباراتين ذهاباً وإياباً.

ووفقاً للائحة البطولة فقد تم وضع الشارقة بطل النسخة الماضية على رأس جدول المجموعة «1» وأعفي من خوض مباريات دور الـ32 بحيث يتأهل مباشرة لدوري الـ16، فيما تم وضع العين بطل الدوري المنصرم في الرقم 32 في جدول المجموعة الأخرى، وتم وضع بقية الأندية في دوري المحترفين والدرجة الأولى على الأرقام المتبقية في الجولات من 3 حتى 31.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات أحمد بن درويش، خلال حفل القرعة إنهم في كل موسم يسعون لنجاح مميز لبطولة كأس رئيس الدولة، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به فريق العمل في اتحاد الكرة على إنجاح البطولة، وكذلك العمل على إنجاح جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة.

بدوره وصف أمين عام اتحاد الكرة محمد هزام الظاهري، بطولة كأس رئيس الدولة بأنها تُعد البطولة الأهم بالنسبة للاتحاد، وأن اتحاد الكرة يوليها اهتماماً كبيراً.

وأشار أمين عام اتحاد الكرة إلى التعاون الكبير بين اتحاد الكرة وبين الأندية بما يصبّ في مصلحة كرة الإمارات. وأجريت مراسم القرعة بحضور مسؤولي اتحاد الكرة وممثلي الأندية المشاركة.

وحضر القرعة عدد من مدربي الأندية، وكذلك مدرب المنتخب الوطني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا.

وتم أيضاً إجراء قرعة على الملاعب التي ستُقام عليها مباريات الأدوار 32 و16 والربع النهائي (الأرقام الفردية والزوجية) لكل دور على حدة.

وتم خلال حفل القرعة تسليط الضوء على متحف المستقبل، وعرض أبرز المحطات التي مرت بها البطولة في نسختها الماضية التي فاز بها الشارقة على حساب الوحدة.

تُقام البطولة بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة في دور الـ32 والـ16 والدور ربع النهائي والدور النهائي، في حين يُقام الدور نصف النهائي بنظام خروج المهزوم من مباراتين ذهاباً وإياباً.