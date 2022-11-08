عجمان يحتج رسمياً على أخطاء الصافرة.. «تضررنا كثيراً»

تقدم نادي عجمان، أمس، باحتجاج رسمي للجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، ضد الحكم محمد الهرمودي، يشكو من خلاله تعرضه للظلم في مباراة الوصل، ما تسبب في خسارته نتيجة اللقاء 1-2 في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال مدير فريق الكرة في نادي عجمان محمد حسين، لـ«الإمارات اليوم»: «إن فريقه تضرر كثيراً من أخطاء الصافرة هذا الموسم، خصوصاً في آخر مباراتين أمام البطائح والوصل»، موضحاً: «لدينا الكثير من الملاحظات على قرارات الصافرة في مباراة الوصل، مع تأكيدنا في البداية على أن طرد مدافعنا محمد إسماعيل كان صحيحاً 100%، ولكن الوصل كان يجب أن يتعرض أحد لاعبيه للبطاقة الحمراء، بعدما جذب المهاجم وليد أزارو داخل الصندوق وهو منفرد بالمرمى، ولكن مع الأسف لم يُحتسب لا هذا القرار ولا ذاك».

وأضاف «أرفقنا مع مذكرة الاحتجاج ضد الحكم مقاطع فيديو للضرر الذي وقع على البرتقالي من الصافرة، بعدم احتساب ضربة جزاء واضحة للمهاجم وليد أزارو، مع طرد مدافع الوصل المُتسبب في الخطأ وفق لوائح القانون».

وتابع: «من بين المقاطع التي استندنا إليها أن ضربة الجزاء التي تم احتسابها على عجمان في الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع، كان قد سبقها خطآن ضد لاعبي الوصل في حق لاعبينا ولم يُحتسبا لمصلحتنا».

وأكمل: «هناك لعبة كانت مُشابهة في مباراة الجزيرة ضد النصر، وسجل منها علي مبخوت، ولكن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي أن هناك خطأ كان على فريق الجزيرة قبل أن يُسجل منها مبخوت، ورصدها الفار، لكن مع الأسف (تقنية الفيديو) لم تحضر في تلك الحالات والتي تأذينا منها».

وتابع: «استمعنا للاعبين بعد شوطي المباراة داخل غرفة خلع الملابس، وتأكيداتهم بأنهم تعرضوا لتهديدات من قبل الحكم بطردهم إذا واصلوا الاعتراض على قراراتهم، في المقابل لم يبادر بمثل هذا التصرف مع لاعبي الوصل».

وأضاف محمد حسين: «نندهش من قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء على الرغم من جميع الكاميرات التي كانت تنقل المباراة لم ترصد في لقطة واضحة لمس المدافع عبدالله صالح الكرة بيده، واللاعب قد أقسم لنا وللحكم بأن الكرة لم تلمس يده على الإطلاق، ولكنها ضربت في صدره».

من جهة أخرى، نفى محمد حسين ما تردد بأن نادي عجمان سيشكو الوصل بشأن لاعبه الأرجنتيني توماس شانكالاي، وقال «هذا الكلام عار تماماً من الصحة.. قضيتنا الأولى مع أخطاء التحكيم، وليس من الوصل أو لاعبيه».

محمد حسين:

«أرفقنا مع مذكرة الاحتجاج ضد الحكم مقاطع فيديو للضرر الذي وقع على البرتقالي من الصافرة».