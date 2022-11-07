آخر تطورات حادث مهدي علي في تايلاند

كشف غباش علي المرافق للمدرب مهدي علي عن أن آخر تطورات الحادث الذي تعرض له مدرب المنتخب الوطني وشباب الأهلي السابق في تايلاند.

وقال غباش علي لقناة دبي الرياضية إنه: "مهدي تعرض للحادث في 4 نوفمبر الماضي، إذ كان يقود دراجة نارية من الفئة الصغيرة واصطدم بأحد الأشخاص وتم نقل مهدي علي إلى المستشفى".

وأضاف: "أصيب ببعض الكسور وبسبب ضعف الإمكانات في الجزيرة الموجود بها تم إرسال طائرة خاصة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لنقل مهدي علي إلى بانكوك حتى يحصل على العلاج اللازم".

وتابع: "سعادة سيف عبدالله محمد خلفان الشامسي سفير دولة الإمارات لدى المملكة التايلاندية يتابع الحالة عن كثب وتوجه إلى المستشفى، وذلك بعدما نقلت الطائرة مهدي علي إلى العاصمة التايلاندية بانكوك وتم تجهيز الطائرة بكافة المستلزمات الطبية من المستشفى الطبي الملكي".

وختم قائلاً: "تم نقل مهدي علي إلى مستشفى بانكوك للتأكد من عدم وجود نزيف خصوصاً مع وجود 3 كسور في الرأس، ولكن الإشارة الإيجابية أنه يستطيع تحريك يده، ولكن الأطباء أكدوا على أنه يحتاج إلى البقاء في المستشفى خلال الفترة المقبلة حتى ينفذ برنامج العلاج بالشكل الصحيح".