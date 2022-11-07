قرعة الكأس تُسحب اليوم في متحف المستقبل

يُجري اتحاد كرة القدم عند الساعة 7.30 من مساء اليوم، مراسم قرعة الدور الـ32 لبطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2022-2023، في متحف المستقبل بإمارة دبي.

وحسب لائحة البطولة سيتم وضع بطل الموسم 2021-2022 (نادي الشارقة) على رأس جدول المباريات (رقم 1)، ويتم إعفاؤه من خوض مباريات دور الـ32، حيث يتأهل مباشرة إلى دور الـ16، في حين سيتم تسكين بطل دوري أدنوك للمحترفين للموسم نفسه (العين) في الرقم (32) على أن يتم توزيع الأندية المتبقية من دوري المحترفين وأندية الدرجة الأولى على الأرقام المتبقية في جدول المباريات من ( 3 حتى 31 )، بحيث يتم سحب الرقم أولاً من الوعاء الذي يحتوي على الأرقام، ثم اسم الفريق الذي يقابله من الوعاء الثاني الذي يحتوي على الأسماء.

بعد ذلك سيتم إجراء قرعة على الملاعب التي ستقام عليها مباريات الأدوار 32 و16 وربع النهائي (الأرقام الفردية والزوجية) لكل دور على حدة، علماً أن المباريات تُقام بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة في دور الـ32 والـ16 والدور ربع النهائي والدور النهائي، في حين تُقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراتين ذهاباً وإياباً.