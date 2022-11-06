دبي تحتفي بأفضل نجوم العالم في الكرة الشاطئية

أعلنت لجنة كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أسماء الفائزين بألقاب الأفضل على مستوى العالم لعام 2022 ضمن «ليلة النجوم»، التي أقيمت بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وذلك على هامش كأس طيران الإمارات للقارات لكرة القدم الشاطئية، التي تستضيفها دبي حالياً. وقام كل من سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وجوان كوسكو رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بالفيفا، وعلي عمر البلوشي رئيس اللجنة المنظمة لكأس القارات، بتتويج الفائزين.

وتوج البرتغالي بي مارتينز بجائزة أفضل لاعب في العالم، والبرازيلية أدرييل روتشا أفضل لاعبة. ونال السويسري أنجيلو شيرينزي جائزة أفضل مدرب، كما تم منح جائزة أفضل حدث رياضي إلى كأس السلفادور، وحاز هدف الإسباني تشيكي أدريل جائزة أفضل هدف، وقد سجله في شباك منتخب البرتغال في كأس العالم.

وفاز الإيطالي لوكا بيرتاكا بجائزة النجم الصاعد، واحتفظ السويسري إليوت مونود بلقب أفضل حارس مرمى للعام الثاني على التوالي.

وحصل البرتغالي ماجر على كأس أسطورة الشاطئية، بعد أن قاد منتخب بلاده إلى اللقب العالمي 2001، وكأس أوروبا ست مرات، والعديد من الألقاب الأخرى مع الأندية وعلى المستوى الشخصي، والجائزة تقدم للمرة الأولى هذا العام. وبالنسبة لأفضل فريق مكون من خمسة نجوم، فقد تشكل من السويسري إليوت، ومواطنه نويل أوت، والياباني أوزو، والبرتغالي بي مارتينز، والإسباني تشيكي أدريل.

«أبيض الشواطئ» يكتفي بالمنافسة على «البرونزية»

اكتفى المنتخب بالمنافسة على الميدالية البرونزية في كأس القارات، والتي تختتم منافساتها اليوم على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم في دبي.

ويلتقي المنتخب مع باراغواي، الساعة 6:45 مساء اليوم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بينما تواجه البرازيل إيران في المباراة النهائية التي تقام في الثامنة. وكان الأبيض خسر أمام إيران بنتيجة 5/2 أمس في نصف النهائي، بينما فازت البرازيل على باراغواي في نصف النهائي الثاني بصعوبة بنتيجة 6/5.