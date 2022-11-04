الإمارات ومصر وقطر تودّع مونديال «البادل تنس»

ودعّت منتخبات الإمارات ومصر وقطر الدور الأول من منافسات الرجال لبطولة العالم «دي بي ورلد للبادل - دبي 2022»، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وينظمها اتحاد البادل، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وحجزت منتخبات إسبانيا والبرازيل والأرجنتين وإيطاليا وتشيلي والبرتغال والباراغواي وألمانيا مقاعدها في الدور ربع النهائي، بعدما احتلت المراكز الأولى والثانية في المجموعات الأربع.

وكان المنتخب الوطني قد ودّع مرحلة دوري المجموعات بالخسارة الثالثة على التوالي، وجاءت هذه المرة أمام الإكوادور (3-صفر)، كما ودّعت مصر وقطر بالخسارة ذاتها من المكسيك وفرنسا.

وتصدرت إسبانيا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (9 نقاط) من ثلاث جولات، وحلت البرتغال ثانية بست نقاط، والأوراغواي ثالثة بثلاث نقاط، وجاء منتخب بريطانيا في المركز الأخير من دون نقاط.

وانتزع منتخب الأرجنتين، بطل العالم ست مرات، بطاقة العبور إلى ربع النهائي بتصدره المجموعة الثانية بتسع نقاط، وجاء منتخب بلجيكا في المركز الثاني بست نقاط، ثم إيطاليا في المركز الثالث بثلاث نقاط، واحتلت هولندا المركز الأخير من دون نقاط.

وتأهل منتخبا البرازيل وتشيلي عن المجموعة الثالثة، بعدما انتزع نجوم السامبا المركز الأول بتسع نقاط، وتشيلي المركز الثاني بست نقاط، ثم حلت الإكوادور في المركز الثالث بثلاث نقاط، وجاء المنتخب الوطني في المركز الرابع من دون نقاط.

وفي المجموعة الرابعة التي تضم خمسة منتخبات، جاءت فرنسا في المركز الأول بـ12 نقطة، والباراغواي في المركز الثاني بتسع نقاط، والمكسيك ثالثاً بست نقاط، ثم مصر في المركز الرابع بثلاث نقاط، وقطر في المركز الأخير بلا نقاط.

ويشهد الدور ربع النهائية أربع مواجهات من العيار الثقيل، يأتي في مقدمتها «الديربي الأوروبي» الذي يجمع إيطاليا مع ألمانيا، فيما تلعب إسبانيا مع تشيلي، والبرازيل مع البرتغال، والأرجنتين مع الباراغواي.

كما حجزت ثمانية منتخبات أيضاً بطاقة العبور لربع نهائي منافسات السيدات، وهي فرنسا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال والأرجنتين والسويد وألمانيا وإيطاليا.

وكالعادة، جاءت إسبانيا في صدارة المجموعة الأولى بتسع نقاط، وحلت ألمانيا ثانية بست نقاط، والولايات المتحدة الأميركية في المركز الثالث بثلاث نقاط، وتشيلي في المركز الأخير من دون نقاط.

واحتلت الأرجنتين صدارة المجموعة الثانية بتسع نقاط، متقدمة على بلجيكا (ست نقاط)، وحلت الأوراغواي في المركز الثالث بثلاث نقاط، واليابان في المركز الرابع دون نقاط.

وتأهلت إيطاليا متصدرة المجموعة الثالثة بتسع نقاط، والبرتغال بست نقاط، فيما جاءت هولندا في المركز الثالث بثلاث نقاط، والمكسيك في المركز الرابع من دون نقاط.

وبعد صراع مثير في المجموعة الرابعة، حسم كل من المنتخبين الفرنسي والسويدي تأهلهما معاً في المركزين الأول والثاني بتسع نقاط لكل منهما، وبفارق الأهداف عن المنتخب البرازيلي.

وضمن منافسات ربع نهائي بطولة السيدات، تلتقي فرنسا مع بلجيكا، وإسبانيا مع البرتغال، والأرجنتين مع السويد، ويواجه المنتخب الإيطالي نظيره الألماني.