تأجيل موعد التدريب المفتوح لمنتخب الأرجنتين في أبوظبي إلى 14 نوفمبر

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تأجيل التدريب المفتوح للمنتخب الأرجنتيني إلى يوم الإثنين 14 نوفمبر، بدلاً من إقامته يوم الأحد 13 من الشهر نفسه، وذلك بسبب التزامات اللاعبين مع أنديتهم الأوروبية. وجاءت هذه الخطوة استجابةً لطلب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بتأجيل التدريب المفتوح الذي تم الاعلان عنه سابقاً، لمدة 24 ساعة، بعد استعراض مواعيد اللاعبين مع أنديتهم الأوروبية، ولتأكيد مشاركتهم أيضاً في اللقاء الودي مع منتخب الإمارات يوم 16 نوفمبر في ستاد محمد بن زايد في أبوظبي.

يذكر أن تذاكر المباراة الودية بين الإمارات والأرجنتين قد بيعت بالكامل، فيما تتوفر أعداد محدودة من التذاكر لحضور التدريب المفتوح للمنتخب الأرجنتيني في استاد آل نهيان في نادي الوحدة في أبوظبي.

ويتيح التدريب المفتوح واللقاء الودي فرصة مشاهدة الأسطورة ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات، إلى جانب مجموعة من نجوم اللعبة بمن فيهم أنخيل دي ماريا، لاعب نادي يوفنتوس؛ ولاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان؛ وجوليان ألفاريز، لاعب مانشستر سيتي بأسعار تبدأ من 25 درهم إماراتي فقط. والجدير بالذكر أيضاً أن منتخب التانغو - المصنف الثالث عالمياً - يحتفظ بسجل خال من الهزيمة في آخر 35 لقاءً دولياً منذ عام 2019، وهو مرشح لكسر الرقم القياسي للمنتخب الإيطالي في حال فوزه في اللقاءات الثلاثة المقبلة.