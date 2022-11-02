إثارة في بطولة المؤسسات والهيئات الحكومية بالشارقة

تواصلت بطولة المؤسسات والهيئات الحكومية بالشارقة في نسختها الـ24 التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين بإشراف مجلس الشارقة الرياضي.

وحقق فريق الإدارة العامة للحرس الأميري فوزاً عريضاً على فريق جمعية الشارقة التعاونية 6-صفر ضمن المجموعة الرابعة، وأحرز أهداف الحرس: عماد بالي وخليفة إبراهيم هدفان لكل منهما وهدف لكل من عبدالله المرزوقي وخالد الغساني ليحقق فريق الحرس أول ثلاث نقاط في المجموعة يحتل بها صدارة المجموعة.

وفي إطار منافسات المجموعة نفسها، تغلب فريق دائرة الموارد البشرية على فريق هيئة الشارقة للاستثمار (شروق) بأربعة أهداف نظيفة، وأحرز للموارد اللاعبون حمزة وليد وعبدالكريم موسى وإبراهيم الزبير وسيف عاطف ليحتل فريق الموارد المركز الثاني بفارق الأهداف عن فريق الحرس المتصدر.