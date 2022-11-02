كاميرون ينضم إلى قائمة المشاركين في «تنس مبادلة»

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس في أبوظبي عن مشاركة كاميرون نوري، لاعب التنس المصنف أولاً في بريطانيا، في الدورة الـ14 من البطولة، حيث ستُقام في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي من 16 إلى 18 ديسمبر المقبل، وبذلك يكون كاميرون الاسم السابع ضمن قائمة النجوم المشاركين في دورة هذا العام بعد أن بلغ نصف نهائي بطولة ويمبلدون 2022 في وقت سابق. من جهته، قال كاميرون نوري في تصريحات صحافية: «إنها المرة الأولى التي أحظى فيها بفرصة المشاركة ببطولة في أبوظبي، وكلي ثقة بأنّها ستكون تجربةً لا تُنسى. وأتطلّع للقاء المعجبين هنا ومواجهة نخبة من أبرز الأسماء في رياضة التنس، وبالطبع قضاء وقتٍ ممتع في العاصمة الإماراتية».