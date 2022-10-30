شباب الأهلي يخسر خدمات اللاعب بيليه 6 أشهر

أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم عن إصابة اللاعب محمد جمعة بيليه في الركبة وغيابه عن «فرسان دبي» لفترة تصل إلى ستة أشهر.

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه: «أثبتت نتائج الفحوصات الطبية عن إصابة اللاعب محمد جمعة بيليه في الركبة ما يترتب عليه غيابه خلال الفترة القادمة لمدة ستة أشهر».

ويعد بيليه من اللاعبين الذين يعتمد عليهم المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم في الفترة الماضية، إذ شارك اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً في ست مباريات وأحرز هدفاً واحداً في مرمى خورفكان بالجولة السابعة من الدوري.