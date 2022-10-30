نجم سابق لشباب الأهلي يقود فلامنغو إلى كأس ليبرتادوريس

أحرز فلامنغو البرازيلي كأس ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية في كرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، بفوزه على مواطنه أتلتيتكو باراناينسي بقيادة المدرب الخبير لويز فيليبي سكولاري 1-0 صباح اليوم في غواياكيل. وجاء النهائي برازيلياً للموسم الثالث توالياً. وعشية الدور الثاني من الانتخابات البرازيلية، خلف فلامنغو القادم من ريو دي جانيرو مواطنه بالميراس من ساو باولو الذي هزمه العام الماضي 2-1 بعد التمديد وأقصي هذه السنة من نصف النهائي على يد باراناينسي.

وتألق في صفوف فلامنغو نجوم، بينهم قائد الفريق، النجم السابق لفريق شباب الأهلي في الإمارات، إيفرتون ريبيرو، وكذلك أسماء مثل باربوسا صاحب هدف الفوز الوحيد، والذي جاء بعد تمريرة حاسمة من زميله ريبيرو. وسجّل غابريال باربوسا من مسافة قريبة هدف المباراة الوحيد في آخر لحظات الشوط الأول (45+4)، وذلك بعد طرد مدافع أتلتيكو بيدرو هنريكي من قبل الحكم الأرجنتيني باتريسيو لوستو بانذار ثان (43). وحُرم سكولاري، بطل مونديال 2002 الذي سيبلغ الرابعة والسبعين في 9 نوفمبر المقبل، من لقب ثالث في المسابقة الموازية لدوري أبطال أوروبا، بعد تتويجه مع غريميو (1995) وبالميراس (1999). واستهل أتلتيكو، المتوج مرة يتيمة بلقب الدوري البرازيلي (2001)، المباراة ضاغطاً في أول ربع ساعة. ودخل التشيلي المخضرم أرتورو فيدال (35 عاماً) في الدقيقة 71 في صفوف الأحمر والأسود القادم من ريو.

واخفق أتلتيكو باراناينسي، نادي مدينة كوريتيبا في ولاية بارانا (جنوب)، مرة ثانية في النهائي بعد ذلك الذي خسره في 2005 ضد ساو باولو. نهائيان خاضهما المخضرم فرناندينيو، القائد السابق لمانشستر سيتي الإنكليزي العائد إلى نادي بداياته والذي لعب أساسياً السبت. ويحمل إندبندينتي الأرجنتيني الرقم القياسي مع سبعة القاب، بفارق لقب عن مواطنه بوكا جونيورز واثنين عن بينيارول الأوروغوياني.