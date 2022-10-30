زويد سالمين: نتطلع إلى المركز الأول في مونديال بناء الأجسام في برشلونة

قال المدير الفني لمنتخب بناء الأجسام، زويد سالمين، إن المنتخب يتطلع للمركز الأول في بطولة العالم المقامة في برشلونة، وتنطلق 2 نوفمبر المقبل. وتضم بعثة المنتخب، برئاسة عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام فيصل الزعابي، 27 لاعباً، إلى جانب سالمين، ومدير المنتخب أحمد جوهر. وأكد سالمين لـ«الإمارات اليوم»: «سعداء لوصول المنتخب إلى أفضل جاهزية». وتابع: «الهدف هو حصد المركز الأول وأكبر عدد من الميداليات، ومنها الذهبية، بالرغم من صعوبة البطولة وقوة منافساتها بمشاركة أفضل اللاعبين الدوليين على مستوى العالم». وأضاف: المنتخب يضم لاعبين جدداً استفادوا من الباب المفتوح دائماً لضم أفضل اللاعبين، وخبرة المشاركات المتتالية مهدت لاكتشاف لاعبين مميزين.

وبخصوص لاعبي الفيزيك، قال المدير الفني للمنتخب: «اهتمام اللجنة الفنية للاتحاد بتطوير لاعبي الفيزيك أسهم في إحداث نقلة نوعية مهدت لاستكشاف لاعبين مميزين في مختلف الفئات، وأصبحوا يشكلون جزءاً أساسياً في المنافسات الدولية، وسيكون لهم دور بارز في بطولة العالم المقبلة.