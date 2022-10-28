6 مؤشرات فنية وإدارية تدعم المنتخب في «خليجي 25»

يستعد المنتخب خلال المرحلة المقبلة لخوض كأس الخليج العربي 25 المقررة في مدينة البصرة العراقية من السادس من يناير المقبل وحتى 19 منه، وذلك بعد إجراء مراسم القرعة التي أقيمت أول من أمس، ووقوع المنتخب ضمن المجموعة الثانية إلى جانب البحرين حامل لقب النسخة الماضية، والكويت وقطر.

ويحرص اتحاد الكرة على توفير كل عوامل النجاح للمنتخب من أجل الظهور القوي في النسخة المقبلة، ومحو الصورة المهزوزة التي ظهر بها في النسخة الماضية التي أقيمت في قطر.

وتبرز ستة مؤشرات فنية وإدارية تدعم المنتخب لتحقيق نتائج جيدة في البطولة الخليجية، بينها حالة الاستقرار الفني والإداري باستمرار المدرب الارجنتيني أروابارينا في قيادة «الأبيض» رغم وداع تصفيات المونديال، فضلاً عن إعلان لجنة المنتخبات عن البرنامج الكامل لتجهيز المنتخب للاستحقاقات المقبلة بما فيها كأس الخليج، حيث تمت إقامة معسكر خارجي في النمسا في سبتمبر الماضي، خاض خلاله المنتخب مباراتين وديتين أمام منتخبين لاتينيين قويين، هما باراغواي وفنزويلا، بجانب قوة المنافسة بين فرق دوري أدنوك للمحترفين، الأمر الذي يصب في مصلحة المنتخب، وأيضاً إقامة معسكر إعداد في أبوظبي الشهر المقبل لمدة أسبوع من 13 نوفمبر حتى 19 منه، يخوض خلاله مواجهة ودية قوية أمام الأرجنتين في 13 نوفمبر، وإقامة تجمع إعدادي لمدة 10 أيام قبل انطلاق البطولة الخليجية.

وقال اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني عبدالرحمن محمد الذي حضر مراسم قرعة خليجي 25 في البصرة، إن «كل الظروف مهيأة أمام المنتخب، سواء فنياً أو معنوياً أو إعلامياً، لتحقيق نتائج إيجابية والذهاب بعيداً في البطولة»، قائلاً إن الهدف الرئيس الذي أعلنه اتحاد الكرة من المشاركة في مثل هذه البطولات هو الإعداد لتصفيات مونديال 2026. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لا نريد وضع ضغوط على المنتخب، لكن هذا لا يمنع من المنافسة في البطولة، على الأقل الصعود للأدوار النهائية». وشدد عبدالرحمن محمد على أن المباريات الودية القوية، مثل مباراة الأبيض المرتقبة أمام الأرجنتين، الشهر المقبل في أبوظبي، تمثل خير إعداد للمنتخب لكأس الخليج العربي.

المؤشرات الـ 6

1- حالة الاستقرار الفني باستمرار المدرب أروابارينا، رغم الخروج من تصفيات المونديال.

2- إعلان اتحاد الكرة عن البرنامج الكامل لتجهيز المنتخب في الفترة المقبلة.

3- خوض مباريات ودية قوية، أبرزها أمام باراغواي وفنزويلا، والمباراة المرتقبة أمام الأرجنتين.

4- المنافسة القوية بين الفرق في دوري أدنوك للمحترفين، ما يساعد في تجهيز المنتخب.

5- معسكر داخلي في أبوظبي الشهر المقبل لمدة أسبوع.

6- إقامة تجمّع إعدادي لمدة 10 أيام قبل انطلاق البطولة الخليجية.