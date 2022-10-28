أحمد بن محمد يترأس وفد الإمارات في اجتماع رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية

يترأس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية وفد الإمارات المشارك في الاجتماع الـ34 لرؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يعقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض، كما يعقد اليوم أيضاً اجتماع المكتب التنفيذي للجان الأولمبية الخليجية.

ويضم الوفد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، وكلاً من المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي أعضاء المكتب التنفيذي للجنة، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية، إلى جانب محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة. ويشهد الاجتماع المرتقب العديد من الموضوعات المهمة على جدول الأعمال، منها هيئة فض المنازعات الرياضية الخليجية، اللجان التنظيمية للألعاب الرياضية، التقرير الختامي لدورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت، ودورات الألعاب الخليجية المقبلة.