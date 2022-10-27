اكتمال التجهيزات الخاصة ببطولة العالم «دي بي وورلد للبادل تنس»

عقدت لجنة تأمين الفعاليات اجتماعاً تنسيقياً مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للبادل تنس «دي بي وورلد»، وذلك لوضع الترتيبات الخاصة باستضافة البطولة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وينظمها اتحاد الإمارات للبادل تنس، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وتنطلق منافسات البطولة 31 الجاري، على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس، وتستمر حتى الخامس من نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة من أفضل المنتخبات العالمية.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان صحافي، إن الاجتماع عُقد بحضور اللجنة المنظمة وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات من شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وإسعاف دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، وتخلله القيام بزيارة موقع استضافة البطولة للوقوف على آخر الاستعدادات والإجراءات الأمنية، والتنسيق مع مختلف الشركاء من شرطة دبي، واللجنة المنظمة للبطولة والشركة الأمنية المشاركة في تأمين الحدث، وذلك لتحديد خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية الشاملة لتأمين البطولة من كل النواحي، وتذليل جميع التحديات، وتوفير الظروف الملائمة والمريحة للجماهير للدخول إلى الملاعب والخروج منها بسلاسة ومرونة.

وكانت اللجنة المنظمة قامت بتجهيز ثمانية ملاعب في منطقة القرهود، من بينها الملعب الرئيس لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، الذي يتسع لنحو 5000 مشجع. كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى ضمان كل عوامل النجاح، وتحقيق أعلى معايير السلامة والأمن، للإسهام في إخراج الحدث العالمي بأجمل صورة.