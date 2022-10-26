هجن العاصفة تُبدع في تحديات الثنايا والحول والزمول بالمرموم

تألقت مؤسسة هجن العاصفة في سباقات هجن أصحاب السمو الشيوخ، من خلال مشاركتها في تحديات الثنايا التي تقام على ميدان سباقات الهجن العربية الأصيلة في المرموم، من خلال 14 شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات، إذ حصدت خمسة ألقاب من إجمالي ثمانية أشواط رئيسة.

وفازت هجن العاصفة بلقب الشوط الرئيس للثنايا البكار المحليات، بقيادة المضمر غياث الهلالي، الذي قاد «الشاهينية» إلى الصدارة بزمن قدره 13:03:5 دقيقة، وسجلت هجن سيح السلم حضورها القوي من خلال الشوط الثاني للثنايا الجعدان المحليات، إذ قاد سعيد محمد مروشد «هملول» بتميز كبير لتحقيق المركز الأول، مسجلاً زمناً قدره 13:16:3 دقيقة.

وعادت هجن العاصفة إلى منصة الصدارة مجدداً، عبر الشوط الثالث للثنايا البكار المهجنات بواسطة «الشاهينية»، التي صعدت إلى المركز الأول بزمن بلغ 13:11:8 دقيقة، وشهد الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات تألقاً لافتاً لهجن الشيخ خليفة بن ذياب بن سيف آل نهيان، إذ قاد الصادق فضل الأمين «الظافر» للصدارة بتوقيت بلغ 13:03:8 دقيقة.

وذهب التوقيت الأفضل في جميع الأشواط لهجن العاصفة، وتحقق ذلك تحت أقدام «الشاهينية» بقيادة غياث الهلالي، التي وصلت إلى خط النهاية في زمن قدره 12:54:4 دقيقة.

في المقابل، قاد غياث الهلالي مؤسسة هجن العاصفة إلى تحقيق الفوز بثلاثة أشواط رئيسة، من أصل أربعة، في سن الحول والزمول، وذلك من خلال التحديات التي أقيمت في ميدان المرموم، وأقيمت على مدار 14 شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات.

وحققت «الشاهينية» لهجن العاصفة التوقيت الأفضل في جميع الأشواط، وذلك من خلال فوزها بلقب الشوط الرئيس الأول للحول المحليات، تحت قيادة غياث الهلالي في زمن قدره 12:47:1 دقيقة، بينما فاز «راهي»، المملوك لهجن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالمركز الأول في الشوط الثاني للزمول المحليات، بقيادة سالم سعيد منانه في زمن بلغ 13:20:4 دقيقة.

وأكدت هجن العاصفة على تميزها من خلال الشوط الثالث للحول المهجنات، الذي ظفرت «الشاهينية» بصدارته في توقيت قدره 12:59:2 دقيقة، وأضاف «شاهين» لقب الشوط الرابع لشعار هجن العاصفة، بعد أن تمكن من الفوز بصراع الزمول المهجنات، تحت قيادة غياث الهلالي في توقيت بلغ 13:27:2 دقيقة.