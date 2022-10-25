عمار السدراني يظفر بالمركز الأول في بطولة الإمارات للشطرنج

فاز لاعب منتخب الامارات ونادي الفجيرة للشطرنج والثقافة عمار محمد السدراني بالمركز الاول تحت 20 سنة في بطولة الامارات الفردية للرجال والفئات العمرية والتي اختتمت أمس في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وبمشاركة 251 لاعبا ولاعبة.

وأضاف السدراني إنجازا جديدا للإنجازات التي حققها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة على جميع الصعد المحلية والعربية والدولية.

بدوره أكد اللاعب السدراني أن الجهود التي تبذلها ادارة النادي ساهمت ان يواصل تألقه ويحقق الفوز في هذه البطولة وغيرها من البطولات ويتطلع لتحقيق أفضل الانجازات مستقبلا.