شباب الأهلي يسجل 100 نقطة في سلة البطائح

سجل شباب الأهلي (حامل اللقب) 100 نقطة في سلة ضيفه البطائح، وهزمه بنتيجة (100-74)، أول من أمس، ضمن الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لمسابقة الدوري العام، والتي شهدت فوز الوحدة على الظفرة في الشوط الإضافي (96-92)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (82-82).

وارتقى رصيد شباب الأهلي إلى ست نقاط ودخل في شراكة مؤقتة مع الشارقة بصدارة الترتيب العام، خصوصاً أن «الملك» خاض أمس مباراته في ختام الجولة أمام النصر، سادس الترتيب برصيد أربع نقاط، في فرصة سانحة للفريقين لاعتلاء الصدارة، فيما حقق الوحدة انتصاره الأول في الدور التمهيدي، معززاً رصيده إلى خمس نقاط، كانت كفيلة في دخوله شريكاً على المركز الثالث مع الوصل المرتاح في هذه الجولة، ولتؤدي خسارة البطائح والظفرة إلى بقائهما في المركزين السادس والسابع، برصيدي أربع وثلاث نقاط على التوالي.

ونجح شباب الأهلي في تحقيق انتصاره المستحق على البطائح، بنيل «فرسان دبي» الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني، ومن ثم الربع الرابع، بواقع (26-14 و30-17 و20-17)، فيما اكتفى البطائح بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث (26-24).

وفرط الوحدة بفرصة حسم المباراة في وقتها الأصلي، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والثالث، بواقع (20-19 و19-17)، وذلك بعد أن نجح الظفرة في الثواني الأخيرة للقاء في فرض التعادل (82-82) بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الربعين الثاني والرابع، بواقع (27-26 و19-17)، ما دفع الطاقم التحكيمي بقيادة الدولي السوري محيي الدين خطاب إلى الاحتكام لشوط إضافي لمدة خمس دقائق، نجح خلاله الوحدة في حسم نتيجته (14-10)، والفوز بالمباراة (96-92).