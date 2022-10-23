تعادل بطعم الخسارة للوصل أمام اتحاد كلباء

حول اتحاد كلباء تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 مع الوصل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد الوصل في زعبيل بالجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليتعثر «الإمبراطور» على أرضه ووسط جمهوره بوصول رصيده إلى 15 نقطة ويصبح مهدداً بخسارة المركز الأول في حال فوز الشارقة غداً على البطائح بينما رفع «النمور» رصيده إلى 11 نقطة.

تقدم الوصل في الدقيقة الخامسة عن طريق فابيو ليما، قبل أن يسجل علي صالح الهدف الثاني من تسديدة صاروخية رائعة (55).

ورد اتحاد كلباء عن طريق ألكساندرو سيسالدو الذي أحرز الهدف الأول عندما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في المرمى (58).

وفي الدقيقة 76 حصل اتحاد كلباء على ركلة جزاء بعدما تعرض أحمد النقبي للعرقلة من ألكسندر، وسدد فيليب كيس الكرة في المرمى محرزاً الهدف الثاني (77).