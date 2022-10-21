ألكاسير يكشف سراً في تسجيله هدف فوز الشارقة بالكأس

أكد المهاجم الإسباني باكو ألكاسير أنه تعمد تسديدة الكرة التي جاء منها هدف الشارقة في الوحدة مباشرة على المرمى وتتويج "الملك" بكأس رئيس الدولة لكرة القدم، اليوم الجمعة على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، مشيراً إلى أنه شاهد تقدم محمد الشامسي من مرماه، وهو ما أسهم في تغيير قراره بالتسديد على المرمى بدلاً من لعب كرة عرضية.

وقال ألكاسير في تصريحات صحافية إنه: "سعيد بمساهمتي في تحقيق الشارقة لقب الكأس، وأتوجه بالشكر إلى جميع اللاعبين على الجهد الكبير الذي بذلوه خلال اللقاء".

وأشار إلى أنه حقق العديد من الألقاب في إسبانيا وألمانيا، ولكنه أكد أن حصوله على أول لقب له في الإمارات له أهمية كبيرة، مشدداً على أنه بدأ في التأقلم على الأجواء في الدولة، مبدياً سعادته بحصوله على أول لقب مع الشارقة.