تيغالي: هذا هو السيناريو المتوقع للمباريات النهائية

أبدى لاعب الوحدة سيباستيان تيغالي حزنه عقب خسارة "العنابي" بهدف دون رد أمام الشارقة في نهائي كأس رئيس الدولة، مؤكداً أن هذا هو السيناريو المتوقع للمباريات النهائية.

وقال تيغالي في تصريحات صحافية إنه: "المباراة كانت قوية بين الفريقين وصعبة، ولم يتم حسمها سوى من خلال بعض التفاصيل الصغيرة".

وأضاف: "حاولنا العودة في نتيجة المباراة وحصلنا على العديد من الفريق ولكن لم يحالفنا التوفيق في إحراز هدف التعادل".