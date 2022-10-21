الاتحاد الدولي للرياضات البحرية يحتفل بـ "المئوية" في الفجيرة

يحتفل الاتحاد الدولي للرياضات البحرية غداً السبت بالذكرى المئوية لتشكيله رسميا تزامنا مع اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المنعقدة حالياً في الفجيرة بضيافة نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بحضور رئيس الاتحاد الدولي الدكتور رافيل وعدد كبير من مسؤولي الرياضات البحرية في العالم.

وقال المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية احمد ابراهيم لـ"الإمارات اليوم" إنه تم اعداد برنامج حافل للاحتفال بذكرى مرور 100 عام على إنشاء الإتحاد وتقام الاحتفالية بفندق القصر على كورنيش امارة الفجيرة، وتتضمن فقرات متنوعة ستصاحب احتفالية الاتحاد الدولي للرياضات البحرية الى جانب العاب نارية وأخرى أشعة ليزرية يلي ذلك كلمة لرئيس الاتحاد سيتحدث فيها عن الفترة الماضية التي انقضت من عمر الاتحاد الى جانب الخطط المستقبلية للاتحاد

وكشف أحمد إبراهيم ان اليوم الختامي الذي تقرر له بعد غدٍ الاحد سيشهد إقامة الانتخابات المخصصة لرئاسة اللجان وكذلك العضوية، مشيراً الى أن اتحاد الرياضات البحرية سيقوم بترشيح عدد أكبر من الكوادر الرياضية الوطنية لشغل مناصب داخل لجان الاتحاد الدولي للرياضات البحرية في الانتخابات تزامناً مع النقلة النوعية التي تشهدها الإمارات في مجال الرياضات البحرية.

وذكر الاتحاد الدولي للرياضات البحرية بأن الإمارات تملك 4 مقاعد بعضوية لجان الاتحاد والمكتب التنفيذي وتطمح للمزيد من التواجد الإماراتي والعربي مع انضمام السعودية والبحرين، وقطر والمغرب والكويت.