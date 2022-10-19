تشييد استاد مهرجان الألعاب الشاطئية في «كايت بيتش» دبي

انتهت اللجنة المنظمة لـ«مهرجان الألعاب الشاطئية» من تشييد الاستاد الرئيس، الذي يتسع إلى نحو 3000 مشجع، إضافة إلى مدرج فرعي في الملاعب الجانبية يتسع إلى 200 متفرج لمتابعة الفعاليات، وغرف تبديل الملابس وغرف الحكام ومندوبي الاتحادين الدوليين لكرة القدم والكرة الطائرة، وملاعب تدريبات المنتخبات المشاركة، وقرية الجمهور.

وينطلق «مهرجان الألعاب الشاطئية» غداً، ويستمر حتى السادس من نوفمبر المقبل، ويتضمن بطولتين شاطئيتين دوليتين تجمعان أقوى الفرق والمنتخبات في العالم، إضافة إلى فعاليات وبطولات أخرى تقام على شاطئ «كايت بيتش» في منطقة أم سقيم.

وتأتي بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي للعام الـ11 على التوالي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، في صدارة قائمة فعاليات «مهرجان الألعاب الشاطئية»، الذي يتضمن أيضاً تنظيم بطولة «الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية»، وبطولة الريشة الطائرة، وفعاليات أخرى متنوّعة تقام على الملاعب المرافقة للاستاد الرئيس للبطولة.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان، أمس، إن «اللجنة المنظمة للمهرجان انتهت من تشييد الاستاد الرئيس، الذي يتسع لنحو 3000 مشجع، وتبدأ فعاليات مهرجان الألعاب الشاطئية غداً، حيث تقام فعاليات اليوغا والريشة الطائرة، ويوم الجمعة الجولة الإعلامية الخاصة ببطولة الكرة الطائرة الشاطئية، التي سيتم خلالها تنظيم مؤتمر صحافي، يتم فيه تقديم أبرز الفرق العالمية المشاركة في البطولة، كما ستقام فعاليات ترفيهية للإعلاميين والجمهور بحضور أسطورة الكرة الطائرة البرازيلي جيلبرتو آموراي، وستتاح الفرصة للإعلاميين والجمهور لإجراء مقابلات مع لاعبي فرق دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وكندا وقطر».

وتنطلق السبت منافسات بطولة «الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية»، التي تستضيفها دبي للمرة الأولى في المنطقة، وينظمها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، بدعم مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع الكرة الطائرة، وتستمر منافساتها حتى 30 أكتوبر، ويشارك فيها فرق من 25 دولة هي الأفضل في العالم تجمع 192 لاعباً ولاعبة يمثلون 96 فريقاً ويخوضون 266 مباراة.

وتبدأ في الأول من نوفمبر منافسات النسخة الـ11 من بطولة «كأس القارات لكرة القدم الشاطئية»، بمشاركة أفضل ثمانية منتخبات في العالم، حيث تشهد منافسات اليوم الأول إقامة أربع مباريات، تبدأ بلقاء منتخب أميركا مع منتخب اليابان في الساعة 4:00 مساءً، تليها مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب إسبانيا في الساعة 5:15 مساءً، كما يلتقي منتخب السعودية مع منتخب البرازيل في الساعة 6:45 مساءً، ويلتقي منتخب الباراغواي مع منتخب إيران في الساعة 8:00 مساءً، وتستمر منافسات البطولة حتى يوم السادس من نوفمبر.

وسيكون الدخول للجمهور بالمجان طوال أيام المهرجان، لمتابعة أقوى المنافسات في البطولات الدولية، والاستمتاع بأداء الفرق العالمية في بطولتي الكرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم الشاطئية، كما تتاح للجمهور الفرصة للمشاركة في الفعاليات الترفيهية التي تقام في المهرجان على الملاعب الجانبية، وإضافة إلى ألعاب الأطفال وعربات الطعام في قرية البطولة، وغيرها الكثير من الفعاليات الترفيهية.

• أنشطة وفعاليات ترفيهية يومية.. والدخول بالمجان للجمهور.