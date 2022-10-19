نادي ليوا يعتمد 10 سباقات للخيول في موسم 2022-2023

اعتمد نادي ليوا الرياضي، ضمن أجندته الرياضية في منطقة الظفرة، إقامة 10 سباقات للخيول العربية الأصيلة خلال الموسم الجاري 2022-2023، كبداية للنشاط الرياضي للنادي في المنطقة وميادينها المختلفة الخاصة بسباقات الخيول.

واعتمد النادي بدء أول السباقات في نهاية شهر أكتوبر الجاري لكي تستمر في الدوران حتى شهر مارس المقبل، حيث من المقرر أن يكون مجموع السباقات 10، ستتوزع على الميادين المختلفة في منطقة الظفرة، بالإضافة إلى أنها ستكون خاصة بالخيول العربية فقط وحسب معايير معينة قام النادي بالإعلان عنها عبر الموقع الخاص به والتطبيقات المختلفة، كما كشف النادي عن خطة لفتح باب التسجيل قريباً في هذه السباقات والآلية الخاصة بذلك عبر تطبيق النادي في المتاجر الإلكترونية المختلفة.

من ناحيته، أكد رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي عبدالله القبيسي، أن الموسم المقبل للنادي سيكون مملوءاً بالبطولات المختلفة والمتنوعة، خصوصاً من خلال الرياضات وسلسلة السباقات المختلفة التي يعتزم تنظيمها طوال هذا الموسم.

وقال: «مقبلون على موسم وتحديات كثيرة من خلالها سنتوجه نحو سكان منطقة الظفرة والمدن المختلفة من خلالها، كما أن لدينا برنامجاً متكاملاً للعديد من البطولات التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً».

وعن سباقات الخيول كشف عبدالله القبيسي، أنها من المنافسات المحبوبة في منطقة الظفرة وتلقى إقبالاً من الجميع، وقال: «خططنا لأن يكون هناك 10 سباقات في هذا الموسم كي نعطي فرصة أكبر لسكان الظفرة للمشاركة والحضور من خلال هذه السباقات وإعطاء جرعة مضاعفة من الإثارة من خلال سباقات الخيل العربي، لافتاً إلى أن للخيول مكانة كبيرة لدى أبناء الظفرة ومحبة أيضاً، ولذلك جاء قرار النادي بزيادة عدد هذه السباقات».