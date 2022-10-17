تنظيم سباق للدرّاجات الجبلية في حديقة مشرف 23 الجاري

أعلن مجلس دبي الرياضي، وبلدية دبي، عن تنظيم «سباق مشرف للدرّاجات الهوائية الجبلية»، الذي يقام في الساعة 6:00 صباح يوم 23 الجاري، في مضمار الدرّاجات الجبلية بحديقة مشرف في منطقة الخوانيج بدبي، والذي تم افتتاحه، أخيراً، ويمر وسط غابة تضم 70 ألف شجرة.

ويتضمن السباق المنافسة في أربع فئات، هي: فئة مدراء الدوائر الحكومية لتسعة كيلومترات، والفئة المجتمعية لـ 18 كيلومتراً، وفئة الهواة لـ 37 كيلومتراً، وفئة المحترفين لمسافة 56 كيلومتراً. ويمتد مضمار الدرّاجات الهوائية الجبلية في حديقة مشرف إلى مسافة 50 كيلومتراً في جميع مراحله، وينقسم إلى ثلاثة مسارات: (الأخضر والأزرق) ويبلغ طولهما معاً 20 كيلومتراً، والمسار (الأزرق) بطول 30 كيلومتراً، وتم تصميمها وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.