فوز الحمرية والعروبة والتعاون في دوري «الهواة»

حققت فرق الحمرية والعروبة والتعاون الفوز أمس في منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة. وفاز التعاون على ضيفه فرسان هسبانيا بخمسة أهداف لهدفين، وسجل للتعاون العراقي منتظر محمد هدفين والسنغالي محمد ابيبو هدفين، وهدف من البرازيلي كارلوس البيرتو، بينما سجل لفرسان هسبانيا لطفي ماتشو ورمضان الكاس. ليصبح رصيد التعاون ثماني نقاط في المركز السادس متقدماً بفارق الاهداف على الرمس السابع بالرصيد نفسه.

وفاز العروبة على ضيفه بينونة بهدف نظيف سجله الصربي فيليب، ليصبح رصيد العروبة 10 نقاط في المركز الخامس، بينما بينونة بست نقاط في المركز الـ13، وفاز الحمرية على مضيفه الرمس بهدف نظيف سجله البرازيلي غابريل، ليصبح رصيد الحمرية 10 نقاط في المركز الرابع.