"الصقور" مستمر في صدارة "الهواة" رغم التعادل مع الفجيرة

تعادل فريق الإمارات مع ضيفه الفجيرة بهدف لمثله ضمن الجولة السادسة لدوري الدرجة الاولى، ليستمر في صدارة دوري الدرجة الأولى برصيد 11 نقطة، وتعادل أيضا الجزيرة الحمراء بهدفين لمثلهما أمام فريق سيتي. ورغم تشارك الجزيرة الحمراء الرصيد نفسه (11 نقطة) مع فريق الإمارات، لكن "الصقور" يتصدر بفارق الأهداف.

وعانى فريق الإمارات كثيرا قبل أن يسجل هدف التعادل عن طريق البرازيلي ديجو فارياس في الدقيقة 88، بعد ان تقدم الفجيرة بالهدف الاول عن طريق احمد مال الله منذ الدقيقة 36، ليصبح رصيد الفجيرة 6 نقاط.