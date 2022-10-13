نادي أبوظبي للقوس والسهم يعقد أول اجتماع مع اللاعبين

نظم نادي أبوظبي للقوس والسهم اللقاء الأول مع اللاعبين بحضور أعضاء مجلس الادارة، بهدف الإطلاع على خطط وأهداف النادي ورفع مستوى التطلعات في المرحلة القادمة.

وأكدت رئيس مجلس إدارة النادي لبنى الشامسي أن رؤية النادي هي تمكين موهوبي القوس والسهم لمنصات التتويج العالمية، وهذه الرؤية تنبثق من رؤية مجلس أبوظبي الرياضي في جعل أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة من ممارسة ومنافسة.

كما أكدت أن "رسالة النادي هي تعزيز مهارات اللاعبين في رياضة القوس والسهم وترسيخ مبادئها الأساسية في تبني الشباب، واكتشاف الموهوبين وزيادة عدد الممارسين للعبة"، وقالت أن "هذا اللقاء الأسري رسم السعاده على الحضور وسط تفائل كبير أن المرحلة القادمة ستشهد نجاحات وانجازات لاعبي القوس والسهم في مختلف البطولات".