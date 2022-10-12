32 لاعبا في قائمة المنتخب السعودي لمعسكر أبوظبي

أعلن الفرنسي إيرفي رينار مدرب منتخب السعودية قائمة من 32 لاعبا لدخول المعسكر الذي سيقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي بين 17 الجاري وحتى العاشر من نوفمبر المقبل، ضمن المرحلة الثالثة للاستعداد للمشاركة في كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر. وستخوض السعودية خمس مباريات ودية في معسكر أبوظبي أمام مقدونيا وألبانيا وهندوراس وأيسلندا وبنما على الترتيب.

وتضم القائمة محمد العويس وفواز القرني ومحمد اليامي ونواف العقيدي وياسر الشهراني وعلي البليهي وعبدالإله العمري وعبدالله مادو وحسان التمبكتي وسلطان الغنام وأحمد بامسعود وسعود عبدالحميد ومحمد البريك ورياض شراحيلي وعلي الحسن ومحمد كنو وعبد الإله المالكي وسلمان الفرج وناصر الدوسري وعبدالله عطيف وسامي النجعي وسالم الدوسري وعبدالرحمن العبود وفهد المولد ونواف العابد وهتان باهبري وأيمن يحيى وهيثم عسيري وعبدالله رديف وعبدالله الحمدان وصالح الشهري وفراس البريكان. وأوقعت القرعة منتخب السعودية في المجموعة الثالثة في كأس العالم مع منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.