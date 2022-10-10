«دبي القابضة سكاي رن» يقام في «جميرا أبراج الإمارات» 12 نوفمبر

أعلنت «دبي القابضة»، عودة سباق «دبي القابضة سكاي رن»، سباق جري الدرج الرسمي الوحيد في دبي، إذ تقام الدورة الـ17 من السباق يوم 12 نوفمبر المقبل، بالشراكة مع «الاتحاد الدولي للجري العمودي» و«مجلس دبي الرياضي» و«مؤسسة الجليلة»، بالإضافة إلى «جميرا أبراج الإمارات» التي تستضيف الفعالية.

وذكر بيان صحافي: «يتطلب سباق (دبي القابضة سكاي رن) صعود 52 طابقاً، أي ما يعادل 1334 درجة سلم، وصولاً إلى قمة مبنى برج المكاتب في جميرا أبراج الإمارات، وهو مفتوح للعدّائين المحترفين والمهتمين باللياقة البدنية والهواة على حد سواء، من دولة الإمارات ومن جميع أنحاء العالم، للمشاركة في منافسة شائقة لهدف خيري. وسيعود ريع السباق بالكامل لمصلحة (مجلس الأمل) التابع لمؤسسة الجليلة، الجهة الخيرية الرسمية المستفيدة من مبادرات دبي القابضة المتعددة للياقة البدنية».

ومن المتوقّع أن ينضم إلى سباق «دبي القابضة سكاي رن» هذا العام 250 متسابقاً، من بينهم 20 إلى 30 رياضياً محترفاً، ضمن ثلاث فئات، هي: عدّائي النخبة، والمشاركة المفتوحة، والفرق، حيث من الشروط أن يتألف كل فريق من 4 مشاركين. وستُكرّم «دبي القابضة» أفضل ثلاثة متسابقين من الرجال، وأفضل ثلاث متسابقات من النساء، عن فئتي النخبة والمشاركة المفتوحة، بالإضافة إلى تكريم أفضل ثلاثة فرق. كما ستحتفي دبي القابضة بمشاركة أصحاب الهمم في السباق. وستقدّم دبي القابضة جوائز نقدية للفائزين الثلاثة الأوائل من فئة النخبة، وكذلك أسرع فريق ضمن فئة الفريق.

وقالت الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة هدى بوحميد: «نشعر بالسعادة الغامرة لعودة سباق (دبي القابضة سكاي رن) المرتقب، وهو السباق الوحيد ضمن البطولات العالمية لجري الدرج التي تم إطلاقها مؤخراً، ويأتي تأكيداً على التزامنا تعزيز مكانة دبي واحدةً من أكثر المدن حيويةً وصحةً وسعادةً في العالم».

وأضافت: «يشكّل هذا السباق عنصراً رئيساً في برنامج دبي القابضة المؤسسي لتعزيز اللياقة البدنية، المستمِر في تشجيع الموظفين وأفراد المجتمع على اتباع نظام حياة صحي مع الحفاظ على اللياقة البدنية منذ إطلاقه عام 2007، ويؤكّد التزامنا بدعم الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وهو ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية».

ومنذ عام 2008، اعتمد «الاتحاد الدولي للجري العمودي»، جري الأدراج نشاطاً رياضياً معترفاً به، ويُعتبَر الاتحاد الجهة الرسميّة التي تشجّع وتشرف على السباقات العمودية حول العالم، سواء السباقات إلى ارتفاعات شاهقة كقمم الجبال أو سباقات جري أدراج الأبراج.

بدوره، قال رئيس «الاتحاد الدولي للجري العمودي» مارينو جياكوميتي: «يسعدنا أن نحتفل بإطلاق أولى البطولات العالمية لجري الدرج من خلال سباق دبي القابضة سكاي رن 2022، بناءً على تعاوننا الناجح مع دبي القابضة منذ عام 2016، ضمن جولة السباقات العمودية العالمية، لقد كان عاماً مفعماً بالحيوية، إذ احتفلنا بثلاث بطولات عالمية على الأقل ضمن مختلف الأنشطة، والآن نرحّب بنخبة من ألمع عدّائي جري الأبراج والرياضيين العالميين المختصين بسباقات الجري العمودي، لكي يختبروا قدراتهم داخل البرج عوضاً عن التحدي في الهواء الطلق».

ويُعد سباق «دبي القابضة سكاي رن» سباقاً مُعتمداً رسمياً ضمن أجندة الفعاليات السنوية لمجلس دبي الرياضي، وحدثاً رئيساً في تحدي دبي للياقة، وتسهم هذه المبادرة في تشجيع سكان دبي وزوارها على اتباع أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً من خلال ممارسة 30 دقيقة على الأقل من التمارين الرياضية اليومية لمدة 30 يوماً.