أنجزت شركة "سكاي بورتس إنفراستركتشر" (سكاي بورتس)، الرائدة عالمياً في تطوير وتشغيل محطات الإقلاع والهبوط العمودي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، محطة دبي مارينا للتاكسي الجوي.

وبالتزامن مع اكتمالها، حصلت المحطة رسمياً على اعتماد الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات لتشغيل الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي لأغراض تجارية، وأصبحت تُعرف في قطاع الطيران برمز النداء.

ومع حصول المحطة على هذا الاعتماد، أصبح أول مسار دائم في العالم للتاكسي الجوي الكهربائي بين محطتين للإقلاع والهبوط العمودي جاهزاً للتشغيل، ليربط محطة (VMR) بمحطة (VDX)، المحطة الرئيسة للشبكة الواقعة بالقرب من مطار دبي الدولي.

وستتولى شركة (جوبي أفييشن) تشغيل الرحلات على هذا المسار ضمن خدمة التاكسي الجوي في دبي، فيما يبقى بدء العمليات التجارية رهناً باستكمال الموافقات التشغيلية ذات الصلة ومتطلبات الجاهزية.