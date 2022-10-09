28 ميدالية لدراجات الإمارات في البطولة العربية

حصدت دراجات الإمارات ثماني ميداليات جديدة في البطولة العربية لدراجات المضمار رقم 11 المقامة في مضمار القاهرة الدولي، ليصل عدد الميداليات إلى 28 ميدالية قبل ختام البطولة اليوم، التي يحتل فيها المنتخب الوطني المركز الثاني للترتيب العام بعد المنتخب المصري.

ويقام اليوم سباق وحيد للإمارات، وهو الماديسون الأولمبي، الذي يشارك فيه يوسف ميرزا وأحمد المنصوري، وهو تخصص اللاعبين.

ونجح يوسف ميرزا وعبدالله الحمادي في حصد ذهبية وبرونزية سباق النقاط الأولمبي، في أول مشاركة للاعب عبدالله الحمادي، ثم أضاف أحمد المنصوري ويوسف ميرزا ذهبية وفضية سباق الأمونيوم، كما نجحت البطلة صفية الصايغ وزهرة حسين في إضافة ذهبية وفضية سباق المطاردة الفردية، بعد أن حققت صفية رقماً قياسياً جديداً، لتكسر رقم زهرة حسين السابق، التي حققته في دورة التضامن الإسلامي بتركيا، محققة 4:4.38 دقائق.

ونجحت البطلة الصاعدة هدى حسين في إضافة ميدالية فضية جديدة في سباق المطاردة الفردية بنات، واختتمت شيخه عيسى ميداليات اليوم الرابع من البطولة بتحقيق برونزية سباق النقاط، ليصل إجمالي عدد الميداليات إلى 28 ميدالية، منها تسع ذهبيات و13 فضية وست برونزيات، وهو عدد الميداليات نفسها التي حققها المنتخب في النسخة الماضية من البطولة العربية، ولكن بنصف عدد البعثة المشاركة، حيث شاركت الإمارات العام الماضي في البطولة بـ44 دراجاً ودراجة.

ميداليات الإمارات في البطولة العربية

9 ذهبيات.

13 فضة.

6 برونزيات.